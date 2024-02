Ad Alcamo sorgerà un’area sportiva con campi e parco giochi

Sorgerà a breve ad Alcamo, in via Pietro Galati, una nuova area sportiva dotata di due playground polifunzionali, 2 campi da padel, parco giochi e servizi accessori (ufficio/BAR, wc, spogliatoi). Sarà, inoltre, curata anche la manutenzione del verde che circonda i due spazi, e sistemato il muro perimetrale esistente lungo la via Pietro Galati.

A darne notizia l’assessore allo sport e agli impianti sportivi Gaspare Benenati: “Nei mesi scorsi abbiamo pubblicato l’avviso per la gestione dei due campetti di via Pietro Galati, cui ha fatto seguito la proposta progettuale della ditta Vibora Padel Center, con la quale abbiamo appena firmato il contratto di concessione dell’area per 9 anni. A fine lavori, siamo certi avremo a disposizione, a costo zero per l’amministrazione, un nuovo centro sportivo moderno, rivalutato e valorizzato di cui potranno usufruire anche gli istituti scolastici”.