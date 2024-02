Ancora niente RSU, in Regione non si trova una soluzione per la discarica trapanese

Si è concluso da circa un’ora, senza alcun risultato, l’incontro in Assessorato regionale dell’Energia tra la Piattaforma R.U. di Gela e la Trapani Servizi. Quest’ultima, infatti, da alcuni giorni tiene chiuso l’impianto – dove conferiscono l’Rsu 13 comuni, tra cui Marsala – a causa dell’impossibilità di smaltire il secco residuo a Gela che, a sua volta, contesta la non conformità del rifiuto proveniente dal trapanese.

“A questo punto – afferma il sindaco Massimo Grillo – attendiamo un urgente provvedimento dell’Assessorato regionale che indichi il nuovo impianto di trattamento dei rifiuti indifferenziati che si producono nel territorio ed evitare che la situazione evolva in una drammatica emergenza”. Permane, pertanto, l’invito a non esporre l’Rsu (mastello grigio) in tutte le zone – Centro storico e Centro, zona SUD e NORD – in cui viene effettuata la raccolta porta a porta, sia per le famiglie che per le attività commerciali.