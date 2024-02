Meteo Sicilia, tornano le piogge. E’ allerta gialla

Ci sarà già da oggi un peggioramento delle condizioni meteo su tutta l’isola, nonostante il bellissimo sole domenicale facesse presagire la Primavera. La protezione Civile ha disposto il bollettino di allerta gialla per oggi, 20 febbraio. Previsto l’arrivo di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Venti tendenti a localmente forti dai quadranti settentrionali in serata sulla Sicilia occidentale. Molto mosso lo Stretto di Sicilia. Temperature massime in diminuzione localmente sensibile.