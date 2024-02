Pallamano: l’Alcamo cede la Coppa Sicilia all’Aretusa

Troppo netta la condizione fisica tra Alcamo e Aretusa. Alla fine la vittoria in Coppa Sicilia ha premiato con merito la formazione siracusana, meglio allenata e preparata rispetto all’Alcamo e al Girgenti battuto in semifinale. Aretusa era la mina vagante della manifestazione e sospinta dai suoi tifosi ha finito praticamente per giocare in casa la Final 4 di Gela, con i suoi sostenitori che hanno spinto i propri giocatori alla vittoria.

Per Alcamo comunque non è stata una grande giornata perché nella prima semifinale con Messina, nel primo tempo è partita lenta ed impacciata in attacco, dove non ha mai segnato nel primo quarto d’ora, e deve fare un monumento al suo portiere Giuseppe Errante se non è crollata davanti alla formazione Peloritana. Primo tempo che finisce 9-8 per Messina, con Alcamo che girerà la partita nel secondo tempo grazie alle sue Ali, Giuseppe Giacalone e Pizzitola. Alla fine la difesa alcamese fa il suo e la squadra batte Messina per 23-19. Partita terminata in netto ritardo rispetto il programma, così la finale prevista dagli organizzatori al Pala Livatino di Gela alle 18.30 avrà inizio alle 19.30. Finale che per Alcamo sarà tutta in salita, sempre sotto nel punteggio nel primo tempo con l’incubo Infantino, autore di una prestazione magistrale, al pari del giovanissimo Giuffrida.

È l’ala sinistra che fa i ‘danni più grossi’, praticamente spinge la sua squadra sul 10-5, ma Aretusa a un certo punto sarà avanti di 7 (14-7).Per Alcamo nel frastuono più assoluto diventa maledettamente difficile, perché gioca in trasferta, così per entrare in partita deve aspettare ancora diversi minuti e pian piano alla fine si porta anche sul -2, ma le squadre vanno al riposo sul 18-15 sempre per l’Aretusa. Al ritorno in campo Alcamo piazza un break di 3/0 e si porta sul 18-18. Ma incredibilmente, la formazione di Benedetto Randes, da squadra più esperta, quando deve girare la partita dalla sua parte, come era accaduto in semifinale con il Messina, si inceppa, sprecando due attacchi consecutivi in superiorità numerica.

Aretusa poi andrà ancora in vantaggio, Alcamo fallirà il rigore del pareggio. Da qui in avanti sarà tutto più difficile: Fagone e compagni praticamente non ne hanno più, troppo netta la differenza fisica tra le due squadre. Così a sei minuti dalla fine con l’Aretusa avanti di +7, Randes decide di dare spazio e fare giocare tutti i ragazzi che hanno partecipato alla final 4 di Gela. Partita in ghiaccio che chiude con una netta e meritata vittoria per 34-22 dei siracusani. Così dopo due vittorie consecutive in questa manifestazione, Alcamo passa il testimone alla formazione siracusana. Per gli alcamesi solo il tempo di rifiatare e poi sarà nuovamente campionato, con tutto un girone di ritorno che deve essere ancora giocato. Domenica prossima Alcamo sarà ancora in trasferta (la terza consecutiva) per affrontare l’Albatro Siracusa. Ovviamente riparte dalla testa della classifica a quota 21, a più 4 sul Girgenti che sarà in trasferta a Messina per il big match della giornata, e per replicare la finale per il terzo posto della Coppa Sicilia, vinta nettamente dalla formazione peloritana.