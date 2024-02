Protesta degli agricoltori al Circo Massimo. C’è anche il sindaco Venuti: “Doveroso sostenerli per noi amministratori”

Continua la mobilitazione sul fronte dell’agricoltura. Oggi due manifestazioni a Roma: la prima organizzata da Altragricoltura e Popolo produttivo in piazza del Campidoglio, la seconda del ‘Craagricoltori traditi’, si è svolta nel pomeriggio al Circo Massimo con circa 1500 partecipanti.

A questa seconda iniziativa hanno partecipato anche alcuni sindaci, tra cui il primo cittadino di Salemi, Domenico Venuti, che a riguardo ha dichiarato: “Oggi in piazza al Circo Massimo a Roma per dare manforte agli agricoltori che chiedono di non essere abbandonati davanti alla crisi e alle conseguenze dei cambiamenti climatici. A Roma anche tanti agricoltori del nostro territorio: sostenerli è per noi amministratori un dovere. Non si può vedere mortificato il lavoro di generazioni. Le istituzioni devono stare in prima fila per chiedere risposte”.