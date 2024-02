Al Cinema Golden di Marsala “Romeo è Giulietta” e Madame Web

Al Cinema Golden di Marsala doppia programmazione. In sala arriva solo alle ore 18 il film “Romeo è Giulietta” di Giovanni Veronesi con Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Geppi Cucciari, Margherita Buy. Il film racconta la storia di Vittoria, una giovane attrice che nel corso di un provino viene umiliata da un noto regista molto cinico.

Il ruolo per cui la ragazza si era presentata è quello di Giulietta, ma Vittoria non demorde e per mostrare il suo talento si presenta al provino sotto le mentite spoglie di Fabio nella parte di Romeo. Alle 20 a alle 22 verrà proiettato il film “Madame Web” con Dakota Johnson nei panni del personaggio dei fumetti pubblicati dalla Marvel Comics. Dopo aver acquisito poteri di chiaroveggenza in seguito ad un incidente quasi mortale, Cassandra Web è costretta a confrontarsi con il suo passato mentre cerca di sopravvivere ad un uomo misterioso insieme a tre giovani donne dalle potenti capacità.