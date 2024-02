Alla Cittadella dei Giovani di Alcamo si parla di Diabete Mellito di tipo 2

Venerdì 23 febbraio, a partire dalle ore 16 e fino alle 18.30, alla Cittadella dei Giovani, ci sarà un incontro sul “Diabete Mellito di tipo 2: conoscerlo meglio e sapere come curarlo oggi”; il Diabete Mellito ad Alcamo ha una presenza del 10% circa, questo significa che su ogni campione di 100 persone residenti ad Alcamo, 10 hanno il Diabete di tipo 2.

L’incontro fa parte del progetto Pro – Salus, in collaborazione con l’Amministrazione quale autorità Sanitaria Locale, che prevede che il Medico di medicina generale, proprio perché considerato il primo referente del cittadino, è legittimato a promuovere percorsi di promozione della salute e di educazione del cittadino.

La prevenzione delle malattie è fondamentale per ridurre i rischi della malattia, quindi la capillarità della diffusione informativa al cittadino con un linguaggio semplice e diretto, privilegiando le modalità interattive di espressione, costituisce un mezzo privilegiato per creare un rapporto diretto medico/paziente volto proprio ad informare e prevenire in tempo. All’incontro saranno presenti il sindaco Domenico Surdi e l’assessore alla salute pubblica Alberto Donato; a moderare i lavori e presentare il progetto sarà il dott Vito Milazzo, Presidente Provinciale SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e delle cure primarie).