Marsala, avviso pubblico per il segretario particolare del sindaco

Il sindaco Massimo Grillo ha deciso di potenziare il suo staff. Proprio per questo, nei giorni scorsi, sul sito istituzionale del Comune di Marsala è stato pubblicato un avviso di selezione per assumere un funzionario amministrativo con contratto a tempo pieno. Il soggetto in questione, non appena individuato, verrà posto alle dirette dipendenze del sindaco per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuitegli dalla legge, con esclusione dello svolgimento di qualsiasi attività di carattere gestionale. In particolare, dovrà coordinare la segreteria particolare del sindaco, supportarlo nell’espletamento del suo ruolo istituzionale, per il funzionamento della Giunta, i rapporti con il Consiglio comunale nonché con la struttura organizzativa municipale. Inoltre, il nuovo funzionario aiuterà il sindaco per l’elaborazione e l’attuazione delle politiche pubbliche e nella verifica dell’attuazione del programma di mandato, nei rapporti con i diversi assessorati per il coordinamento degli interventi e la gestione delle relazioni istituzionali. Infine, si occuperà della posta e dell’agenda del sindaco, della stesura della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma, del raccordo tra vertice politico e amministrativo.

Potranno partecipare a questa selezione pubblica i cittadini italiani (o europei) che abbiano almeno 18 anni, siano laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio (o equipollenti), che non abbiano riportato condanne o patteggiamenti, abbiano conoscenza dei principali strumenti di comunicazione 2.0 e di social net working, della lingua inglese (almeno certificazione B1).

L’individuazione del soggetto da assumere sarà effettuata direttamente dal sindaco sulla base dei curriculum presentati e dell’accertata idoneità rispetto ai requisiti richiesti.