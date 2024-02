Marsala: donna urla e lancia oggetti dal balcone, le Forze dell’Ordine sfondano la porta

Attimi di panico in via Mario Nuccio, traversa di via Roma, a Marsala, questa sera. Una donna di 51 anni, all’interno della sua abitazione in un palazzo, ha iniziato a dare in escandescenze. ha aperto la finestra gettando in strada sedie, radio ed altri suppellettili urlando frasi poco chiare, come “sono malata, a Marsala mi conoscono tutti, lo sanno tutti”, “non mi fanno lavorare”, “voglio parlare coi medici”, ecc.

Subito sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale guidata dall’ispettore Luca Isacco, i Carabinieri e un’ambulanza, che hanno tentato di fermare la donna e di entrare in casa. Dopo alcuni tentativi sono riusciti e l’hanno portata al Pronto Soccorso col 118 e un carabiniere a bordo, mentre lei continuava ad inveire, tra i passanti attoniti e gli abitanti del palazzo barricati in casa per paura. Questi ultimi peraltro, dicono non sia la prima volta che fatti del genere accadono, ma non si era mai arrivati al punto di lanciare oggetti dal balcone danneggiando per altro alcune vetture posteggiate sotto. Per fortuna nessun passante, nonostante l’ora di punta, ha subito danni.