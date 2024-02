Marsala, ecco quando è legittimo il recupero crediti lo stabilisce una sentenza del tribunale

Se una società di recupero crediti non dimostra, contratto alla mano, l’acquisizione dei crediti di cui chiede l’incasso, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

È quanto ha sostanzialmente sentenziato il Tribunale civile di Marsala in una causa che vedeva contrapposti un imprenditore di Gibellina e una società di recupero crediti che gli aveva ingiunto di pagare oltre 305 mila euro più interessi di mora. Il credito era stato ceduto da una banca presso la quale era stato acceso un mutuo per l’acquisto di impianti e attrezzature. Ad assistere l’imprenditore sono stati gli avvocati Giuseppe Argento e Luana Borrelli, del Foro di Marsala, con studio a Gibellina.

“Il decreto ingiuntivo – spiegano i due legali – è stato annullato dal Tribunale di Marsala per difetto di legittimazione attiva derivante dalla mancata prova da parte della società di recupero crediti della cessione del credito oggetto di ingiunzione. La rilevanza giuridica di tale pronuncia è notevole perchè si ritenere questa sentenza chiarificatrice in ordine alla scarsa o insussistente portata probatoria della mera pubblicazione della cessione in blocco in Gazzetta Ufficiale. Risultando, invece, necessaria la prova dell’effettiva cessione del credito oggetto di ingiunzione”. La sentenza del Tribunale di Marsala è dell’11 maggio 2023, ma è divenuta definitiva nei giorni scorsi per mancata impugnazione della società recupero crediti.