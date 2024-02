Avviata a Marsala la prima fase di ripristino del manto stradale in alcune vie interessate alla posa della nuova rete fognante. Ne dà comunicazione l’Assessorato al Servizio idrico e Fognature diretto da Ivan Gerardi, che ha effettuato un sopralluogo nei luoghi di lavoro assieme al presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano. Mezzi e operai dell’Impresa incaricata sono impegnati nelle vie Cicerone, Berta, Cattaneo e in altre sedi viarie limitrofe all’ex Tribunale. Gli interventi per la nuova pavimentazione bituminosa dovrebbero terminare fra alcuni giorni, per poi proseguire in altre strade, a cominciare dalle vie A. Barraco e S. Angileri.