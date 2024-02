Alcamo: riapre al pubblico la palestra di via Giovanni Verga

Aperta al pubblico la palestra di via Giovanni Verga. A darne notizia l’assessore allo sport e agli impianti sportivi del Comune di Alcamo Gaspare Benenati che dichiara: “Apriamo al pubblico un impianto sportivo rispetto al quale abbiamo fatto la manutenzione straordinaria della struttura metallica della tensostruttura ed il collaudo statico della stessa Tensostruttura, ed inoltre abbiamo installato un nuovo gruppo antincendio; invece – continua l’Assessore – rispetto alla palestra Palagrimaudo, sempre in via Verga, abbiamo fatto la manutenzione straordinaria, il collaudo statico, l’adeguamento dell’impianto d’illuminazione interna ed esterna, il ripristino dei bagni al pubblico e la creazione di scivoli per i disabili”. Presso la palestra di via Verga si svolgono attività mattutine per le scuole, pomeridiane e serali per altre discipline.