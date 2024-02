Itaca Chiama Sanremo_ prima serata. I voti e i commenti di Antonella Grado

Ha preso il via ieri sera, su Raiuno e in Mondovisione, il Festival di Sanremo, 74° storico Festival della Canzone Italiana, ospitato dalla città ligure e anche quest’anno presentato da Amadeus per la sua quinta conduzione consecutiva. Per la prima serata Amadeus è stato affiancato alla conduzione da Marco Mengoni, vincitore della passata edizione del Festival.

A votare e commentare la prima serata per Itaca Chiama Sanremo è Antonella Grado, interprete attualmente responsabile marketing di Essepiauto che ha studiato presso la Mediterranea “Jean Monnet” – LUM, interprete della band Irrequieti Live con cui gira club e locali.

Clara – Diamanti grezzi. Voto 5

Pezzo orecchiabile con una bella introduzione orchestrale. Clara ha una forte vocalità ma il pezzo forse un po’ elementare.

Sangiovanni – Finiscimi. Voto: 4

Questi pezzo è essenzialmente una pagina di diario in cui un adolescente parla degli errori e sbagli commessi. Musicalmente molto monotono.

Fiorella Mannoia – Mariposa. Voto: 7

Una Fiorella meravigliosamente sensuale in queste sonorità di folklore latino. Un bel brano di orgoglio femminile.

La Sad – Autodistruttivo. Voto: 4

I nuovi mostri o i miei evidenziatori? Scherzi a parte… Un brano crudo nonostante le tematiche delicate che affronta.

Irama – Tu no. Voto: 6

Ballata intensa ed interpretazione profonda di Irama. Purtroppo le strofe poco comprensibili. Va riascoltata per un commento più accurato.

Ghali – Casa mia Voto: 5.

Dipinto elettro-rap di una città dove «siamo tutti zombie con il telefono in mano» con suggestioni anche importanti. In generale però è sempre la stessa solfa “Ghaliana”.

Negramaro – Ricominciamo tutto. Voto: 7

La voce di Sangiorgi esplode nel crescendo di un bel “rock orchestrale”. Una grande voce però non basta. Ci vuole anche un grande pezzo.

Annalisa – Sinceramente. Voto: 6 e 1/2

In linea con i suoi ultimi singoli. Brano elettro-pop e radiofonico. Sarà sicuramente una hit ma mi sarei aspettata qualcosa di più per un palco come quello dell’Ariston.

Mahmood – Tuta gold. Voto: 8

Bel pezzo con un ritornello dal ritmo implacabile. Performance impeccabile.

Diodato – Ti muovi. Voto: 8 1/2

Uno dei pochi artisti in gara a portare una ballata tipica della canzone italiana. Pezzo stupendo con una performance potente e coinvolgente.

Loredana Bertè – Pazza. Voto: 5

Brano 100% Bertè. Nonostante le evidenti difficoltà vocali, la Bertè è riuscita a trasmettere il senso del testo della sua canzone.

Geolier – I p’ me, tu p’ te. Voto: 4

E’ importante riconoscere che il gusto musicale sia soggettivo e ciò che non risuona in una persona può toccarne profondamente un’altra. Io oltre a non aver capito il testo non ne ho apprezzato neppure le musiche.



Amoroso – Fino a qui Voto: 9

FAVOLOSA! Brano ineccepibile con un’apertura musicale emozionante. Gli arrangiamenti hanno fornito il perfetto accompagnamento alla sua voce. Presenza scenica piena di grazia ed eleganza.

The Kolors – Un ragazzo una ragazza Voto: 7 1/2

“Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa”: questa frase la canta già tutta Italia. Sarà un tormentone ma testo davvero banale.

Mango La noia Voto: 7 1/2

Angelina Mango ha dimostrato una performance vocale di alta qualità, che merita sicuramente un secondo ascolto per apprezzare appieno la sua interpretazione. La sua voce è stata potente e ben controllata, dimostrando una notevole versatilità e capacità espressiva. Non ho apprezzato tuttavia i troppi accenti di carattere partenopeo.

Il Volo – Capolavoro. Voto: 8 1/2

Il brano punta tutto sul talento dei tre interpreti e, forse più che in passato, sulla differenza tra le loro vocalità, che si muovono tra la lirica e il pop. Armonie vocali mozzafiato.

BigMama – La rabbia non ti basta Voto: 6

Un brano aggressivo che parla di trasformazione e riscatto. Lei ha una bella grinta vocale ma interpretazione un po’ incerta.

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita. Voto: 3

Siano sempre benvenute le “vecchie” glorie…. ma… “non per tutta la vita”…

Emma – Apnea. Voto: 6

A parte la “sorpresa” dell’utilizzo (nel suo caso) inusuale di suoni elettronici, il pezzo risulta noioso e monotono.

Renga e Nek – Pazzo di te Voto: 7

Performance davvero piacevole da ascoltare. Le loro voci si fondono in modo armonioso. Il brano è stato eseguito trasmettendo un senso di complicità tra i due artisti.

Mr Rain – Due altalene Voto: 7 1/2

Mr. Rain e la sua penna non si smentiscono. Un brano pop di innegabile efficacia e delicatezza.

Bnkr44 – Governo Punk. Voto: 5

Un mix di pop e rock che mi ha portata direttamente alla giornata dell’arte.

Gazzelle – Tutto qui. Voto: 6 1/2

Una ballata d’amore ambigua ma dolce con una sorta di retrogusto anni ’90. Merita un secondo ascolto.

Darge D’Amico – Onda Alta. Voto: 6

La melodia e le musiche forse banalizzano un po’ i temi importanti di cui tratta il brano.

Rose Villain – Click boom! Voto: 5 1/5

Pezzo dal ritornello onomatopeico. Banale ma sicuramente radiofonico.

Santi Francesi – L’amore in bocca. Voto: 6

Un pezzo pop con accenni heavy. Brano orecchiabile.

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole. Voto: 4

Non c’è molto da dire soprattutto a quest’ora.

Maninni – Spettacolare. Voto: 8

Canzone onesta e romantica. Bel pezzo ed interpretazione travolgente. Lui ha delle belle capacità canore e versatilità.

Alfa – Vai!Voto: n.c.

Che sia un plagio del pezzo dei OneRepublic “run run”?

Il Tre – Fragili. Voto: 5

Un brano in equilibrio tra pop e rap. Nessuna originalità melodica. Sembra un pezzo già sentito.