Salemi, torna il doppio senso di circolazione in via Matteotti

Torna il doppio senso di circolazione in via Giacomo Matteotti, a Salemi. Con la conclusione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di una delle strade principali della città, questa mattina è scaduta anche l’ordinanza che istituiva il senso unico sulla stessa arteria.

Il doppio senso di circolazione si è reso necessario anche per via di un lieve avvallamento del manto stradale registrato sulla parte finale della sovrastante via Paolo Oliveri, strada che per tutta la durata dei lavori ha sopportato il peso di tutto il traffico in direzione opposta rispetto a via Giacomo Matteotti. Sul posto è intervenuto il personale dell’Ufficio tecnico comunale: la situazione non desta preoccupazione ma viene tenuta sotto monitoraggio dai tecnici.