Italo Cucchi resta Commissario del Parco Nazionale di Pantelleria

Con decreto ministeriale è stata prorogata per la durata di sei mesi la nomina di Italo Cucci a commissario straordinario dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria. Il prolungamento dell’incarico ministeriale consentirà di portare avanti attività e progetti incardinati nel primo semestre appena terminato, durante il quale Cucci ha rappresentato Pantelleria in diverse iniziative nonché creato, insieme alla direttrice Anelli e allo staff del Parco, le condizioni affinché il territorio usufruisca di supporti utili ai settori che vanno dal turismo all’agricoltura ma soprattutto finalizzati alla tutela dell’ambiente tramite un costante dialogo con esperti e ricercatori di enti, università e istituzioni.

Per Italo Cucci è già ricca l’agenda per continuare a raccontare la cultura e la tradizione pantesca in tutte le occasioni che lo vedranno presente: lunedì 5 febbraio alla Bit di Milano in occasione di un talk show alla fiera del turismo; il 16 febbraio a Pantelleria per un workshop sulla vite ad alberello; dal 14 al 17 aprile al Vinitaly di Verona.