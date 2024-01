Mazara, fermato un uomo in possesso di un coltello a serramanico

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, nel corso di servizi straordinari di controllo del territorio, hanno denunciato un 33enne e 53enne che, durante i controlli alla circolazione stradale, sono stati fermati alla guida delle rispettive autovetture privi di patente di guida (con recidiva nel biennio); un 40enne, con pregiudizi di polizia, per porto d’armi od oggetti atti ad offendere poiché, a seguito di perquisizione personale e veicolare, sarebbe stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato; una donna di 35 anni, per evasione dalla misura della detenzione domiciliare cui era sottoposta, poiché non sarebbe risultata presente nella propria abitazione all’atto del controllo.

Nel medesimo contesto sono stati segnalati alla locale Prefettura 4 giovani, poiché trovati in possesso di sostanze stupefacenti tipo marijuana e hashish, per uso personale.