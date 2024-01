Innovazioni nelle produzioni orticole e floricole: conferenza a Marsala nell’ambito del progetto INNORTIFLORIS

E’ in programma venerdì 2 febbraio 2024 dalle ore 9.00 presso l’Aula magna dell’Istituto Tecnico Agrario, Professionale Alberghiero e Professionale per l’Ambiente e l’Agricoltura “Abele Damiani” di via Trapani a Marsala, la conferenza di presentazione delle attività del progetto INNORTIFLORIS, finanziato dalla Regione Siciliana in attuazione del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale, realizzato da aziende, università ed enti di ricerca, con l’obiettivo di sperimentare una serie di strumenti innovativi per la protezione integrata di piante coltivate – di interesse sia ornamentale che orticolo – ottenendo prodotti a ridotto rischio tossicologico e con elevate caratteristiche organolettiche e salutistiche.

Il progetto, attraverso un approccio multidisciplinare, prevede la sperimentazione e la validazione di soluzioni volte a ridurre possibili ricadute negative sull’ambiente, attraverso l’utilizzo sostenibile delle risorse (acqua, energia, terra, attività fotosintetica), la riduzione e il riutilizzo degli scarti e la scelta consapevole di tecniche di difesa delle colture a minore impatto. Diverse gli interventi previsti. Tra gli altri:

Dario Cartabellotta, Dirigente generale dell’assessorato regionale all’Agricoltura, il deputato regionale Stefano Pellegrino; Domenico Pocorobba, Dirigente scolastico dell’Istituto “Abele Damiani”.

Relazioneranno: il Prof. Gaetano Siscaro, la Prof.ssa Lucia Zappalà e la Prof.ssa Gaetana Mazzeo del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’ Università di Catania; il Dott. Beppe Benedetto Consentino, il Prof. Leo Sabatino e la Dott.ssa Lorena Vultaggio del Dipartimento Scienze Agrarie Alimentari e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo.