Emergenza idrica a Trapani: il nuovo calendario di erogazione

Prosegue l’emergenza idrica in tutto il territorio del Comune di Trapani e contemporaneamente anche i lavori nella condotta di Bresciana. Nonostante gli sforzi profusi per garantire l’acqua ai cittadini si riscontrano difficoltà oggettive in alcune zone della città. Tale problematica è dovuta alla mancanza di pressione nelle condutture, scaturita dai livelli di acqua in arrivo nei serbatoi di San Giovannello. Al fine di garantire a tutti gli utenti la corretta fornitura si è deciso di adottare, pro tempore ed in via sperimentale, un nuovo calendario che ci consente di accumulare il prezioso liquido con sufficienza nei serbatoi. Questa procedura ci permette di immettere in condotta la giusta pressione e raggiungere quelle aree depresse che da giorni non riescono ad avere acqua nelle proprie cisterne e/o serbatoi.

A titolo semplificativo si riporta il calendario iniziale:

30 Gennaio : distribuzione chiusa

31 Gennaio : distribuzione Trapani Centro

01 Febbraio : distribuzione chiusa

02 Febbraio : distribuzione Trapani Nuova

03 Febbraio : distribuzione chiusa

04 Febbraio : distribuzione Trapani Centro

05 Febbraio : distribuzione chiusa

06 Febbraio : distribuzione Trapani Nuova

Il nuovo calendario, come da prospetto, prevede la chiusura della distribuzione il giorno antecedente l’erogazione della zona interessata.

Resta inteso che se ci saranno modifiche migliorative, dovute al normale ripristino dei flussi, non si esiterà a ristabilire il calendario che prevede la turnazione a giorni alterni.