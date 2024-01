Cristaldi sì, Cristaldi no… dilemma 5 Stelle a Mazara del Vallo

“Abbiamo aderito alla candidatura a sindaco di Nicola Cristaldi perché rappresenta un movimento trasversale, rivolto non a partiti politici ma ad anime, che siano di destra, centro o sinistra”. Parole e musica di Maurizio Pipitone, consigliere comunale e capogruppo 5 Stelle a Mazara del Vallo. Il riferimento sull’adesione al movimento di Cristaldi è a nome suo e di Girolamo Billardello, presenti domenica scorsa a una manifestazione organizzata in sostegno del candidato sindaco dei Futuristi. Tante le polemiche sul simbolo del Movimento presente nel corso dell’incontro quando i due consiglieri hanno preso la parola: “È giusto che ci sia quando noi parliamo perché lo facciamo da consiglieri 5 Stelle, ma il simbolo del Movimento – chiarisce Pipitone – non è ancora presente nel manifesto di Cristaldi”.

Si attende infatti una decisione del partito che potrebbe arrivare già nelle prossime ore, quando a Mazara del Vallo si terrà il congresso regionale dei pentastellati. “Il partito – spiega ancora Pipitone – deciderà nei prossimi giorni, ma dell’appoggio a Cristaldi avevamo già discusso in una riunione interna, tutti erano informati. Aspettiamo le direttive che verranno fuori dalla convention che si terrà nel week-end proprio a Mazara. Il partito aveva comunque dato indicazioni di non correre da soli”. La spaccatura è evidente: “Abbiamo fatto una scelta con il sostegno a Cristaldi e – spiega Girolamo Billardello, anche lui alla manifestazione di domenica scorsa – così andremo avanti. Il Movimento potrà anche prendere qualsiasi altro tipo di direzione, ma noi abbiamo fatto la nostra scelta”. “La nostra posizione – prosegue il consigliere – penso sia molto chiara. Noi abbiamo fatto una scelta, io e Maurizio sosterremo il progetto Cristaldi. La sera prima di tutto ciò eravamo anche in tre, poi però qualcuno ci ha ripensato”.

Il riferimento chiaro è ad Antonella Coronetta, altra consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, che ha negato qualsiasi supporto a Cristaldi. “Ci aveva detto – conclude Billardello – che non si sarebbe più candidata, noi abbiamo fatto la nostra scelta. Non so cosa farà lei e cosa deciderà il partito. Noi però come consiglieri 5 Stelle sosterremo Cristaldi”. A smentire tutto è proprio Antonella Coronetta che ribatte: “La sottoscritta ha semplicemente detto che non si candiderà se non ci sono le condizioni. I nostri referenti ci avevano autorizzato ad avviare dei dialoghi, non a schierarci. Il Movimento 5 Stelle non ha dato l’autorizzazione a utilizzare il simbolo – prosegue Coronetta – e non ha dato indicazioni nella scelta del candidato da sostenere. Con Cristaldi doveva solo avviarsi un dialogo. Qui invece c’è stata una fuga in avanti”.

Sulla presenza dei due consiglieri alla manifestazione pro-Cristaldi si è espresso anche il referente provinciale M5S Patrick Cirrincione che nei giorni scorsi ha parlato di “libertà che il Movimento dà ai gruppi locali di avviare dialoghi e fare le proprie determinazioni”, ma anche chiarito che “al momento il Movimento non appoggia nessun candidato sindaco a Mazara del Vallo”. Il congresso regionale che si terrà in questo week-end in città sembra proprio cadere a pennello per fare un po’ di chiarezza in tal senso.