Come affrontare il problema della sordità con Medical Audio Project

[ PUBBLIREDAZIONALE ] La MEDICAL AUDIO PROJECT, centro di riabilitazione ed assistenza protesi acustiche fondato a Marsala nel 2007 dal Dott. Egidio Laudicina esperto nella riabilitazione uditiva e del trattamento delle altre patologie ad essa connessa (Acufeni,) propone un controllo di prevenzione. Indicato a chi inizia ad avere sintomi di mancanza di discriminazione del parlato in presenza di più persone, o per chi non riesce a comprendere bene il televisore, il test dell’udito presso il nostro centro o anche al proprio domicilio, è utile ad avere un indicazione di quanto udito manca e dà la possibilità di intervenire con un dispositivo scelto su misura in base alle caratteristiche morfologiche sia di perdita che di anatomia del padiglione e condotto uditivo che, grazie alle nuove tecnologie di connettività e di interscambio del segnale in tempo reale, da la possibilità di comprendere il parlato anche in presenza di rumore e di abbassare i rumori di fondo che sono quelli che in molti casi fanno scoraggiare il proseguo di una terapia riabilitativa.

I nuovi dispositivi ormai ricaricabili di ultima generazione sono anti acqua e anti polvere, gestibili dal cellulare tramite un’applicazione, così da consentire un facile utilizzo ed un ottimo rendimento. Agli scettici dei nostri tempi possiamo dire che non ci sono più scuse per non curare il proprio deficit uditivo.

Vi invitiamo a venire a provare le ultime novità nel campo della riabilitazione uditiva presso il Nostro Centro sito in Via Francesco Crispi, 62.