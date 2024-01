Pallamano: Alcamo passa a Scicli ed è campione d’inverno

Alcamo sfata anche il tabù Scicli, vince con pieno merito una partita certamente non facile contro un avversario che cercava punti pesanti per restare in corsa per l’accesso alla final 4 di Coppa Sicilia. Scicli Hsc – Alcamo Pallamano 25-29, partita che ha vissuto per il primo quarto sul filo dell’equilibrio, con la formazione di Benedetto Randes sempre in vantaggio, ma costretta a fare i conti con le non perfette condizioni fisiche del suo portierone Giuseppe Errante e le polveri Bagnate al tiro di Vincenzo Randes e Ale Fagone, che evidentemente non si trovano a loro aggio nel campo di gioco sciclitano.

Alcamo ancora senza il suo granatiere Angelo Grizzo e Giorgio Eterno, (entrambi i pivot assenti per motivi di studio), mentre nella formazione di casa manca Carbone per squalifica. Alcamo nonostante, le difficoltà in attacco, con alcune palle perse di troppo, riesce ad allungare anche sul più tre , ma manca costantemente l’allungo sul più quattro che potrebbe essere fondamentale nella gestione del match.Così Occhipinti si esalta, para anche un rigore a Giacalone, che per inciso non sbaglia quasi mai e ci mette tanto del suo per tenere la sua squadra in partita. Alcamo dal suo canto trova in giornata di grazia Saitta sempre pungente con le sue penetrazioni e reti pesanti dalle ali con Pizzitola, Lipari e Giacalone.Menzione speciale per Scire’ ancora in rete, con l’esperto Giocatore che ha risposto presente nella lunga trasferta a Scicli al Pari di Gabriele Esposito e per Gabriele Dattolo impegnato nel ruolo di pivot e decisivo nel ruolo di terzo in difesa.

Partita che cambierà completamente registro nel secondo tempo, squadre vanno al riposo sul 12-13. Praticamente Alcamo non prende più gol per circa dieci minuti, troverà finalmente gol pesanti da Vincenzo Randes e Ale Fagone, arriverà ad avere un massimo vantaggio di sette reti, con Giulian Stellino in porta. Alcamo assorbe benissimo una lunga serie di esclusioni temporanee, grazie proprio all’utilizzo dell’extra Player giocando con la porta vuota, la formazione alcamese fa praticamente sempre goal e ne subisce solo un paio. Alla fine Alcamo Alcamo si porta sul 29-24 , con l’ultima rete della formazione di casa realizzata quando in porta c’era il Giovanissimo Dennis Aurdica in campo per meno di un minuto, a sancire la Vittoria più che meritata per Alcamo per 29-25.

Primo posto in classifica matematico per Alcamo a quota 19, accesso alla final 4 di Coppa Sicilia , dove proverà a vincere il trofeo per la terza volta consecutiva, e titolo platonico di campione d’Inverno. Ora per la formazione Alcamese due settimane di sosta in attesa dell’ultima di Andata a Mascalucia, l’11 Febbraio prossimo per una sfida ormai diventata un classifico della Pallamano Siciliana.