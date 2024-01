Erice, protestano i turisti: troppi bar e ristoranti chiusi. Il Comune li fa riaprire a turno

Raggiungere il centro storico di Erice, in vetta, e avere la certezza di trovare sempre dei ristoranti e dei bar aperti.

Evitando, così, i disagi di quanti, nei mesi in cui si registrano meno presenze di turisti, raggiungono il borgo medievale e non riescono a poter bere un caffè, a fare colazione o a consumare un pranzo e una cena, poiché tutte le attività di ristorazione chiudono contemporaneamente. Ci sarà una turneazione per evitare la desertificazione del centro anche in presenza di un numero limitato di turisti.

In ogni turno sono state inserite dalle 5 alle 6 attività di ristorazione. Per l’assessora Rossella Cosentino, che ha anche la delega al turismo: “Il servizio va garantito”