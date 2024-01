Oltre un milione per i 24 borghi più belli in Sicilia, fondi anche a Erice e Salemi

La richiesta dell’Associazione dei Borghi più belli d’Italia in Sicilia per il riconoscimento del suo ruolo centrale nella promozione turistica dell’Isola, viene accolta dall’Assemblea Regionale con l’approvazione dell’emendamento in finanziaria di 1.120.000 euro da destinare alle attività dei 24 borghi. Un risultato richiesto con grande impegno dal Coordinamento dell’Associazione e che ha trovato accoglienza nelle interlocuzioni con il Governo regionale.

“Il risultato ottenuto – aggiunge il vicepresidente nazionale Pippo Simone – è la prova che la rete dei Borghi più belli d’Italia in Sicilia se unisce le forze e lavora in modo sinergico con il Governo Regionale riesce a trovare interlocutori attenti e sensibili alle richieste di aiuto, sostegno e promozione del valore delle nostre realtà. L’esito felice di questa interlocuzione sinergica ci permette, inoltre, di essere paradigma per l’Associazione Nazionale. Abbiamo in programma tante attività che potremo portare a compimento anche grazie a questo aiuto fondamentale”.

Tra i 24 borghi di Sicilia più belli d’Italia, ci sono anche i comuni trapanesi di Erice e Salemi che ricevono così ottime notizie per la promozione culturale e paesaggistica dei loro territori.