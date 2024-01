Lotteria Italia, biglietto da 5 milioni a Milano. In Sicilia un premio da 100 mila euro e nove da 20 mila

La dea bendata sceglie il Nord e assegna a Milano il premio più ricco della Lotteria Italia. E’ infatti stato acquistato presso il bar Valdagno in via delle Forze Armate 212 il biglietto che ha vinto 5 milioni di euro. Come da tradizione, l’estrazione è avvenuta la sera dell’Epifania in diretta su Rai Uno, all’interno dello show televisivo Affari Tuoi, condotto da Amadeus.

E’ finito a Sud, invece, il secondo premio da 2,5 milioni di euro, precisamente presso l’area ‘Campagna Nord’ a Campagna, in provincia di Salerno. In Lombardia anche il terzo premio da 2 milioni, vinto ad Albuzzano in provincia di Pavia, presso la rivendita di Delmonte Chiara in viale Lodi 11. Il quarto premio, per un valore di 1,5 milioni di euro, è stato vinto sempre in Lombardia a Roncadelle, in provincia di Brescia, presso il punto vendita di Cornali Valerio in via Enrico Mattei 37. Il quinto e ultimo premio di prima categoria, da un milione di euro, è stato vinto a Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini, presso il Bar della Rocca in via della Rocca 8

Tagliata fuori dai premi più ricchi, la Sicilia figura nell’elenco dei biglietti di seconda fascia (pari a 100 mila euro) e in quelli di terza fascia (20 mila euro).

E’ stato venduto a Catania il biglietto a cui è stato assegnato il premio da 100 mila euro (C 071644 Catania). Nella fascia da 20 mila euro, invece, si trovano i seguenti biglietti: C 231189 venduto a Canicattì, M 032604 venduto ad Acireale, E 420285 venduto a Siracusa; L 198328 venduto a Messina; M 322554 venduto a Palermo; L 134343 venduto a Tremestieri Etneo; E 179343 venduto a Nizza di Sicilia; I 189839 venduto a Bivona; E 193423 venduto a Scillato. Nessun premio è stato assegnato in provincia di Trapani.

Ammontano a oltre 6,7 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2023 della Lotteria Italia. Un dato in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6 milioni di tagliandi.

In Sicilia è stato raggiunto il totale di 348.820 i biglietti, per una crescita del 14,5% rispetto alla passata edizione, quando ne furono acquistati 304.600. L’impennata delle vendite caratterizza tutte le province: Palermo al primo posto con 110.300 tagliandi (+19,4%), davanti a Catania, che chiude a quota 77.100 biglietti (+12,4%); terzo gradino del podio per Messina con 45.300 (+10,2%). Seguono Trapani (27.140, +9,7%), Agrigento (23.400, +10%) e Siracusa (22.200, +22,7%). In positivo del 5,7% anche le vendite di Ragusa, pari a 15.960 tagliandi, mentre ad Enna l’incremento tocca addirittura il 34,9%: da 11.800 a 15.920. Chiude il quadro Caltanissetta, che con 11.500 segna un aumento dello 0,3%.