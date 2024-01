La marsalese Bruna Ferracane vince i mondiali di windsurfer a Perth

Il 2024 comincia con una grande affermazione per lo sport marsalese. Merito di Bruna Ferracane, che si laurea campione mondiale di windsurfer a Perth, in Australia. La competizione iridata ha visto l’atleta lilibetana superare le statunitensi Lanee Beashel e Sarah Kenny grazie ai piazzamenti ottenuti nelle ultime tre prove.

Tesserata per il club Albaria di Palermo, Bruna Ferracane aveva vinto il titolo nazionale lo scorso ottobre, in Sardegna, al termine di un anno che l’aveva vista in grande crescita. Adesso arriva il traguardo più prestigioso, che può aprirle scenari di ulteriore affermazione personale, oltre che l’interesse di nuovi sponsor a supporto della sua attività.

Felicitazioni per il grande risultato raggiunto sono state espresse dal sindaco di Marsala, Massimo Grillo: “Congratulazioni alla marsalese Bruna Ferracane per la straordinaria vittoria nel Campionato Mondiale di Windsurf a Perth! Il suo talento e impegno hanno superato ogni aspettativa, dimostrando il valore dello sport italiano a livello internazionale. Un trionfo per Marsala, la Sicilia. Brava!”.