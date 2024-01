Eventi culturali, religiosi e sportivi: i contributi dell’amministrazione Grillo

L’Amministrazione Grillo ha reso nota la lista dei contributi erogati per gli eventi svoltisi a Marsala nel corso del 2023 e patrocinati dal Comune. Si tratta di manifestazioni culturali (38° Parallelo, Otium), religiose (Riti Settimana Santa, Festeggiamenti, Attività Natalizie…), sportive e di aggregazione giovanile (Maratonina del Vino, Grest).

Iniziative, in gran parte, promosse da Associazioni Culturali e Sportive, da Gruppi di Volontariato e Parrocchie. Taluni contributi sono stati concessi a sostegno di attività di valenza sociale, nonché di valorizzazione delle tradizioni locali.

Il sindaco Massimo Grillo afferma a riguardo: “E’ stato valutato il beneficio apportato alla comunità, con positivi risvolti in termini culturali e sociali sia in centro che in periferia. In definitiva, si tratta di eventi e attività che rientrano nelle linee di indirizzo che questa Amministrazione fissa nell’ambito della programmazione annuale”. Complessivamente, i contributi ammontano a oltre 70 mila euro.

Di seguito la lista completa: