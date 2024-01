I siciliani al letto con l’influenza, anche gli ospedali affollati per il grande afflusso di pazienti

Non siamo ancora al picco, previsto tra qualche giorno, ma sono sempre più i siciliani alle prese con l’influenza, con numeri già elevati per questo periodo. Naturalmente tutto ciò ha avuto ricadute negli ambulatori dei medici di famiglia e nei pronto soccorso come ci confermano da quello del Paolo Borsellino di Marsala.

Proprio l’anticipo del punto massimo dei contagi, che generalmente si verifica a fine gennaio, sta provocando un maggior afflusso nei reparti d’urgenza anche a causa della coincidenza della parziale chiusura degli studi medici di famiglia per le feste.

Quest’anno la situazione sembra peggiore rispetto agli anni passati proprio per questa coincidenza temporale” sottolineano da ambienti relativi all’Ordine dei medici, precisando che tutto il sistema, compreso quello dei medici di famiglia in queste settimane, sta registrato un aggravio di lavoro e di disagi.

Nei giorni scorsi l’Istituto superiore di sanità ha evidenziato il trend settimanale in crescita dell’influenza con una percentuale di contagiati poco sotto il 30% (29,4%) sul totale dei campioni analizzati, sottolineando inoltre come nel caso della simil influenza il livello attuale risulti il più alto di tutte le stagioni precedenti.

Mentre i dati non segnalano un aumento di ricoveri a causa del virus pandemico. come dire niente covid ma tutti a casa con febbre da influenza.