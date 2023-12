Scende il Covid e aumenta l’influenza, ma i cittadini non si vaccinano

Calano i casi di infezioni da Covid che nei giorni scorsi hanno interessato centinaia di casi in tutto il Paese.

In Sicilia malgrado il silenzio quasi ufficiale delle istituzioni sanitarie, le famiglie sono stata tantissime interessate da casi di infezione da covid.

Intanto scende leggermente anche l’occupazione dei posti letto di area medica. Il primo dato è certamente legato alla bassa tendenza a fare i test durante il periodo delle feste, il secondo può essere accolto con soddisfazione, sperando che sia il segno di una tendenza a scendere ancora.

In questo momento però in Italia circolano certamente di più l’influenza e le sindromi para influenzali, che nell’ultima settimana dovrebbero aver interessato circa un milione di persone. Secondo l’autorità sanitarie si fa ancora in tempo a somministrare il vaccino perché nelle prossime settimane potrebbe ripresentarsi un picco di infezione da covid e di influenza cosiddetta stagionale.