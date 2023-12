Voleva buttarsi tra i binari a Bologna, lo salvano agenti originari di Marsala e Alcamo

Tenta di buttarsi tra i binari del treno a Bologna, alle 4 del mattino. Accade la notte tra il 26 e il 27 dicembre, quando un uomo ha minacciato di farla finita sul Ponte Matteotti.

La segnalazione della presenza di un uomo in pericolo è arrivata alla locale Polizia di Stato che ha inviato alcuni agenti, tra cui Girolamo Mustazza, giovane poliziotto di Alcamo e Flavio Urso, agente originario di Marsala. I poliziotti sono riusciti ad instaurare un dialogo con l’uomo in evidente stato di disperazione. Contemporaneamente altri agenti si sono posizionati strategicamente per intervenire con prontezza.

Con un’azione fulminea gli agenti sono riusciti afferrarlo e a trarlo in salvo in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. L’uomo, un 35enne, non risiedeva a Bologna.

La notizia ha destato un certo clamore nella stampa nazionale. Merito alla Polizia di Bologna e ai poliziotti ‘di casa’ nostra Flavio e Girolamo.