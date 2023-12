Bel tempo fino a Capodanno, dal 1° gennaio arrivano le prime piogge anche in Sicilia

La calda temperatura africana che sta investendo l’Italia e soprattutto il Sud, continuerà per tutto Capodanno.

Bisognerà attendere martedì 2 gennaio 2024 per le prime piogge e i primi temporali in tutta la Sicilia, con una particolare concentrazione di maltempo nelle province di Agrigento e Trapani. Lo dice ilmeteo.it.

Per la giornata di mercoledì 27 dicembre non si profilano cambiamenti significativi della situazione meteo. Maggiori spazi di sereno sono previsti sul medio e basso versante adriatico, all’estremo Sud e in Sicilia. Le temperature resteranno su valori superiori alla media stagionale.

Giovedì 28 dicembre, poi, si avvicinerà all’Italia una estesa perturbazione atlantica che tuttavia non dovrebbe portare fenomeni di rilievo in quanto indebolita dalla presenza del residuo dell’anticiclone. Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, tra la fine di sabato 30 e domenica 31 dicembre il nostro Paese sarà probabilmente raggiunto da un’altra perturbazione collegata a un centro di bassa pressione sull’Europa centrale.

Entro le prime ore di lunedì 1 gennaio 2024 le precipitazioni dovrebbero coinvolgere anche il Sud e la Sicilia. L’arrivo della perturbazione sarà anticipato, sabato, da una temporanea intensificazione dei venti meridionali, di Scirocco e Libeccio, su gran parte dell’Italia. Successivamente, il suo passaggio sul Paese sarà accompagnato da venti più freddi che riporteranno le temperature su valori in linea con il periodo.