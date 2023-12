A Favignana si commemora l’agente di Penitenziaria Giuseppe Barraco

La comunità di Favignana ha commemorato oggi l’agente di Polizia Penitenziaria Giuseppe Barraco, scomparso il 21 dicembre 1991 durante una burrasca mentre stava tentando di ancorare gli ormeggi di una motovedetta. Questa mattina, alla presenza delle autorità civili e militari, il sindaco Francesco Forgione ha deposto una corona davanti la lapide intitolata all’agente.

“Giuseppe Barraco si è sacrificato per servire civilmente la Nazione e la comunità – ha detto il sindaco nel corso del suo intervento -. “È un esempio di coraggio e dedizione che noi dobbiamo ricordare. In questo momento difficile, di guerra nel mondo, che vede i nostri militari impegnati in missioni di pace – ha proseguito il sindaco – vorrei ringraziare, oltre al Corpo di Polizia Penitenziaria, tutte le forze dell’ordine per il lavoro costante e quotidiano che svolgono al servizio della nostra comunità”.

Il sindaco ha colto l’occasione anche per augurare buon lavoro alla nuova direttrice della casa di reclusione di Favignana Angela Russo, insediatasi nei giorni scorsi, presente oggi alla commemorazione. “La storia del nostro penitenziario – ha detto Forgione – è la storia di Favignana. Dobbiamo mantenere saldo e valorizzare questo legame e questa identità”.