Enzo Sturiano: “A Marsala non c’è stato lo scatto in avanti che la città si aspettava”

Il presidente del consiglio affronta temi amministrativi e politici.

Enzo Sturiano Presidente del Consiglio comunale di Marsala che ha appena approvato tutti gli atti finanziari relativi al Bilancio.

Com’è andata in Aula?

“Innanzitutto debbo ringraziare l’opposizione che rimanendo nei loro posti non ha fatto venire meno il numero legale e quindi permesso la votazione con appena 13 presenti in Aula. Il Bilancio appena approvato non è certamente il migliore che si potesse avere. Si è trattato, come quasi sempre, di un atto del quale abbiamo potuto in linea di massima soltanto prendere visione. Questo dovuto alla tempistica. Abbiamo fatto alcune variazioni ma non potevamo fare di più. Invito l’amministrazione produrre lo strumento finanziario per il 2023-25 per avviare un serio e approfondito dibattito”.

All’insediamento, dopo il rimpasto di giunta, lo scorso anno lei disse che si aspettava uno scatto in avanti in tema di amministrazione...

“Se devo essere sincero non c’è stato, per una serie di motivi anche indipendenti dalle capacità dei nuovi arrivati, ma io questo scatto non l’ho avvertito”.

Anche politico?

“Capisco a cosa si riferisce. Ci sono voci che io non rincorro e che parlano di un azzeramento di giunta. Ma a che serve nominare un nuovo assessore se trova la casse del suo assessorato vuote e non ha potere di spesa per mesi e mesi?”.

Però non può negare che un problema politico esiste e si evince anche dagli interventi in aula. Lei prospetta qualche soluzione?

“Approviamo il bilancio 23/25 e contestualmente avviamo un dibattito tra le varie forze politiche e i movimenti rappresentati in Consiglio e non solo”.

Anche fuori dalla maggioranza di centro destra?

“Si individuino personalità indipendenti che possano dare una mano alla città. Si faccia una seria discussione sulle cose da fare e allora ha un significato affidare incarichi assessoriali. In Forza Italia con l’onorevole Pellegrino abbiamo fatto un riflessione in tal senso. Per l’interesse della città noi ci siamo”.

E magari potrete lavorare per la successione a Grillo con Sturiano in prima linea per succedergli?

“Io lavoro per creare una coalizione che guardi alla città. Parliamo e dialoghiamo con tutti. Poi chi la deve guidare alle elezioni amministrative verrà da se”.

Le elezioni europee sono imminenti. Forza Italia candiderà un esponente con possibilità di essere eletto in provincia di Trapani?

“E magari a Marsala?…No lo so. Anche in questa scadenza elettorale, dove andremo da soli così come prevede la legge, decideranno gli organismi dirigenti tenendo conto di eventuali esperienze “civiche” che dai territori possono guardare alla competizione confluendo nella lista di Forza Italia”.