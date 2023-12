Terremoti, i Vigili del Fuoco si mobilitano in Sicilia. VIDEO

Dall’11 al 15 dicembre 2023 si è svolta l‘esercitazione “Colonna Mobile 2023” della Sicilia, che ha visto i Comandi isolani impegnati su vari scenari regionali: sisma a Ragalna (CT), NBCR ad Enna, SAF a Castellamare del Golfo (TP), sistemi di comunicazione a Petralia (PA), moduli logistici ad Augusta (SR), moduli movimento terra e RECS a Poggioreale Antica, nel trapanese, ed alluvione a Messina.

Anche personale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Trapani è stato impegnato nelle esercitazioni, anche alla luce delle numerose scosse di terremote che quest’anno hanno interessato l’isola

​In particolare a Ragalna (CT), all’interno di in un comprensorio abbandonato contenente vari edifici, si è svolta l’attività di ricerca e soccorso in ambito urbano, con la partecipazione di unità cinofile e personale USAR, coordinata dal Posto di Comando Avanzato e dal Centro di Raccolta e Smistamento, posizionati nell’adiacente area di Protezione Civile comunale; su tutto il territorio comunale si è contemporaneamente svolta l’attività RECS, che il primo giorno ha visto la partecipazione di personale vigilfuoco proveniente dalla Calabria.

​Per lo scenario esercitativo sisma l’evento di riferimento è stato un terremoto realmente accaduto nell’area di Catania, il sisma del 26/12/2018, magnitudo 4.8 con epicentro a 2 km a Nord di Viagrande, alla profondità di 1 km: si è ipotizzato un terremoto analogo, ma di magnitudo maggiore, pari a 6.0

L’attività esercitativa ha visto, nei primi tre giorni, la mobilitazione di circa 200 unità vigili di fuoco al giorno.

Il Comando di Trapani é stato impegnato in due scenari emergenziali simulati uno sul Monte Inici a Castellammare del Golfo (salvataggio di persone con tecniche SAF) e l’altro a Poggioreale ANTICA (Terremoto), oltre ad intervenire in supporto a Palermo per scenario di fuga gas da una autocisterna e a Catania per soccorso persone da sotto le macerie a seguito di terremoto.