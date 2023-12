Giocattoli in Movimento, in Piazza Loggia iniziativa del M5S di Marsala

L’iniziativa di solidarietà sociale targata Movimento Cinque Stelle sarà nuovamente presente nelle piazze italiane. Dal 2019 infatti, gli attivisti pentastellati presenziano nei banchetti allestiti durante il periodo natalizio per donare un sorriso ai bambini.

Questo è infatti l’obiettivo principale di questa iniziativa che anche quest’anno si svolgerà nel colonnato di Palazzo VII Aprile in Piazza della Repubblica a Marsala, a partire da sabato 16 dicembre, si protrarrà fini a domenica 17 per poi tornare il 6 gennaio 2024, giorno dell’Epifania.

Durante le giornate prestabilite, i bambini che si recheranno ai banchetti potranno scegliere uno dei giocattoli esposti e donarne qualcuno che non utilizzano. I giocattoli donati ovviamente, devono essere integri e utilizzabili. Donare e riceverne uno in cambio è un buon metodo per insegnare alle nuove generazioni la gioia della generosità e della solidarietà verso chi attraversa un periodo di difficoltà economica a causa della crisi sociale che attanaglia la nostra nazione.

I bambini, dopo gli anni di isolamento a causa della pandemia, possono riprovare l’emozione del gioco condiviso, dello scambio e del riuso, “buone abitudini” che fanno bene anche all’ambiente, tema da sempre caro al Movimento Cinque Stelle, così come l’attenzione verso le fasce deboli. I giocattoli non distribuiti saranno donati al reparto di pediatria del nosocomio marsalese, ove alcuni attivisti si recheranno per incontrare i piccoli degenti.