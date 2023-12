Giacomo Anastasi: “Petrosino a fianco delle rivendicazioni dei viticoltori”

Il sindaco ci illustra gli interventi fatti nell’ultimo anno. E sul prossimo Carnevale...

Giacomo Anastasi sindaco della città di Petrosino, lo incontriamo nei giorni in cui la sua amministrazione e il consiglio comunali sono impegnati a preparare e a votare gli atti propedeutici all’esercizio finanziario, e al Bilancio stesso.

Sindaco, qual’ è la situazione attuale?

“Come tutti sanno, il comune è in default dal 31- 12- 2021 per responsabilità che non ci appartengono. Siamo in questa situazione perchè come è noto abbiamo trovato in dissesto le casse del comune. Ci siamo impegnati e lo facciamo quotidianamente per risanare e ripulire le passività contabili. Il Bilancio che stiamo per inviare al consiglio comunale riguarda la situazione contabile degli anni 2022, 2023 e 2024”.

Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche è stato approvato dall’aula proprio in questi giorni, come era prevedibile la minoranza ha votato contro, ma poi ha diffuso un duro comunicato sulla questione.

“Ho l’impressione che la minoranza si debba mettere d’accordo con se stessa. Le Opere Pubbliche triennali sono il frutto di interventi che “vengono da lontano”. Per quanto attiene alcuni interventi si potranno richiedere i finanziamenti ma si deve tenere conto che il comune è in stato di dissesto fino al primo gennaio del 2026. Alcuni c’erano quando si è determinata questa situazione”.

Ma sul tema degli interventi voi in pratica cosa state facendo?

“Sulle opere pubbliche oltre al Centro Polivalente e al Centro del volontariato e delle culture (ex diurno) restituiti alla cittadinanza, vorrei menzionare i lavori per la sp84, l’abbattimento delle barriere architettoniche al cimitero e un progetto di rifacimento con fotovoltaico di alcuni tratti di illuminazione pubblica che saranno affidati entro il 31 dicembre”.

Per quanto riguarda il settore Lavori Pubblici, sembra che l’argomento che più ha destato dibattito in città è stata la cosiddetta minirotatoria.

“Sarà realizzata nell’intersezione tra le vie Ugo la Malfa, Gianinea, Pio La Torre e Leonardo da Vinci. Il principale obiettivo di questo progetto è ridurre i tempi di attesa per i conducenti e aumentare la sicurezza stradale. La minirotatoria dovrebbe consentire una circolazione più fluida e anche l’impatto ambientale ne trarrà vantaggio: minor rumore e inquinamento rispetto agli incroci con semaforo. I lavori dovrebbero concludersi entro Gennaio 2024. Tuttavia se nel corso della realizzazione si dovessero individuare alcuni interventi migliorativi, saremmo pronti a farli”.

Pochi giorni fa si è insediato il baby consiglio…

“Si tratta di una modo per coinvolgere i giovanissimi alla realizzazione del loro futuro. Sono quelli che diventeranno la classe dirigente del domani. Li ho incontrati e invitati a sollecitarmi trasmettendomi delle idee”.

In questi momenti si sta tenendo un sit-in che coinvolge i viticoltori del territorio…

“Le loro rimostranze sono anche le nostre. Oltre alla crisi generale, quest’anno si è unità al settore anche la siccità. Ho incontrato decine di volte le delegazioni degli agricoltori. Mi sono attivato sollecitando tutta la deputazione regionale della provincia. Si deve comprendere che in un territorio come il nostro se crolla un settore così determinante ne risente in modo decisivo tutta l’economia. Continueremo le nostre battaglie a sostegno della produzione vitivinicola”.

Avete già diffuso il programma delle iniziative natalizie. Ma tra poche settimane sarà tempo di Carnevale e per la città di Petrosino…

“Colgo l’occasione per augurare buone feste a tutti i miei concittadini. Per quanto attiene il Carnevale ci stiamo impegnando per garantirne la realizzazione. Il comune ha fornito ai carristi la denso struttura che abbiamo acquistato negli ani scorsi. Al suo interno fervono i preparativi per la realizzazione dei carri”.