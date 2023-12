Pino Nilo ricorda Giuseppe Milazzo: “E’ stato un amico vero e un grande supporto per l’Anpi”

Questo pomeriggio familiari e amici hanno tributato l’ultimo saluto all’avvocato Giuseppe Milazzo, venuto a mancare nella mattinata di ieri in seguito a una grave malattia. Continuano a giungere numerose attestazioni di stima e affetto per l’ex consigliere comunale lilibetano. L’ultima, in ordine di tempo, giunge dal presidente della sezione Anpi di Marsala, Pino Nilo.

“Era un nostro iscritto ed è stato sempre generoso, anche dal punto di vista economico. Partecipava alle nostre riunioni, finchè la salute glielo ha consentito. Anche in quest’ultima fase non sono mai venute meno le sue telefonate, non solo per parlare di politica ma perchè continuava a coltivare una sana curiosità per quello che si faceva, in modo da poter continuare a dare il proprio contributo. Mi manca e mi mancherà un amico vero, un supporto di solidarietà verso tutto quello che ho fatto in questi anni per l’Anpi”.