A Paceco prende il via il programma di eventi natalizi

Prende il via il programma degli eventi natalizi che animeranno Paceco e le frazioni di Nubia e Dattilo fino al prossimo 6 gennaio, predisposto dall’Amministrazione comunale con il supporto della Proloco di Paceco e in sinergia con la parrocchia, la scuola, le proloco delle frazioni e diverse associazioni che operano nel territorio.

Lo comunica il Sindaco, Aldo Grammatico, evidenziando che si tratta di una ventina di appuntamenti, tra sfilate, mostre, concerti, sagre, mercatini, animazioni e giochi natalizi, a partire da una mostra di presepi che sarà inaugurata alle 18.30 di mercoledì 13 dicembre all’interno dell’ex pescheria comunale di Paceco, visitabile fino al 6 gennaio.

«La vecchia pescheria, da tempo chiusa e in stato di abbandono, torna a vivere facendo da cornice all’esposizione di presepi, realizzata da concittadini che si sono resi disponibili a mettere le proprie doti creative e artistiche al servizio della nostra comunità» sottolinea l’assessore Danilo Fodale, precisando che «l’iniziativa, proposta dagli stessi cittadini e sostenuta da un gruppo di consiglieri comunali, è stata subito accolta dall’Amministrazione Grammatico, perché si integra perfettamente con il progetto di un museo a cielo aperto in corso di costruzione, valorizzando il territorio, gli spazi urbani e l’apporto dei cittadini; la collaborazione dei concittadini – aggiunge – è l’esatto esempio di come un paese possa acquisire nuove sembianze e generare un percorso di condivisione e crescita attraverso bellezza, arte e tradizione».

La mostra di presepi nell’ex pescheria di via Roma (con ingresso in via Massimo D’Azeglio) è stata allestita con la direzione artistica di Nino D’Ambrogio, anche grazie a diversi fiorai e pescherie che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

Di seguito, il programma degli eventi natalizi a Paceco e nelle frazioni:

13 dicembre – 26a Sagra della Cuccia – Chiesa Maria SS. del Rosario – Paceco

13 dicembre – Mostra di presepi – Ex pescheria comunale di Paceco – Inaugurazione alle 18.30 (visitabile fino al 6 gennaio)

15 e 16 dicembre – Christmas For Kids – Mercatini di Natale – Piazza Vittorio Emanuele – Paceco

17 dicembre – La slitta di Babbo Natale – Paceco – ore 16.30 partenza da piazza Vittorio Emanuele

19 dicembre – Laudi di Natale – ore 21 – Chiesa Madre di Paceco

20 dicembre – Villaggio di Babbo Natale – dalle 16 alle 19 – Nubia

22 dicembre – Natale in Pace con lo Sport – dalle 9 alle 16.30 – Scuola elementare e Villa comunale di Paceco

26 dicembre – 30° Concerto di Natale – ore 17 – Auditorium Regina Pacis di Paceco

27 dicembre – Drepanum Dixie Band – Concerto itinerante a Paceco

27 dicembre – Zampognari, slitta e zucchero filato – ore 18 – Nubia

28 dicembre – Drepanum Dixie Band – Concerto itinerante a Nubia e a Dattilo

27, 28 e 29 dicembre – Babbo Natale a Dattilo – dalle 17 alle 21 – Piazza 1° Maggio

29 dicembre – “Mani in pasta con i bambini” – cucina del Museo del Sale

30 dicembre – Tombolata a Nubia – dalle 16.30 – Scuola dell’Infanzia

3 gennaio – La tombola dei bambini – dalle ore 16 – Sede Pro loco Dattilo

6 gennaio – La befana in piazza a Nubia – dalle 16 alle 19

A queste iniziative si aggiunge un Presepe di pane, inaugurato nella sede della Pro loco di Dattilo, visitabile dalle 16 alle 19, fino al 6 gennaio.