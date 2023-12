Sciopero nazionale di 24 ore per medici, dirigenti sanitari e infermieri anche in Sicilia

Sciopero nazionale di 24 ore dei medici, dirigenti sanitari e degli infermieri oggi, martedì 5 dicembre, contro la Manovra 2024 e in particolare il taglio delle pensioni. A rischio anche in Sicilia tutti i servizi, compresi gli esami di laboratorio, gli interventi chirurgici, le visite specialistiche, gli esami radiografici.

Garantite, invece, le prestazioni d’urgenza, come hanno evidenziato i sindacati che hanno proclamato lo sciopero, Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, e per il comparto il sindacato Nursing Up. L’astensione dal lavoro coinvolgerà circa la metà dei sindacalizzati. In tutta Italia sono 1,5 milioni le prestazioni sanitarie che potrebbero saltare.

Sono almeno cinque le ragioni della protesta di infermieri, ostetriche e professioni sanitarie ex legge n 43/2006: assunzioni di personale; detassazione di una parte della retribuzione; risorse congrue per il rinnovo del contratto di lavoro; depenalizzazione dell’atto medico; cancellazione dei tagli alle pensioni. “La sanità pubblica non si svende, si difende. E’ ora di scioperare”. E’ questo lo slogan scelto da medici e dirigenti sanitari per la protesta di oggi.

Nell’ambito dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalle sigle sindacali Anaao Assomed e Cimo-Fesmed in rappresentanza dei medici e dirigenti sanitari del servizio sanitario nazionale oggi alle 11, a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei Medici di Palermo (via Rosario da Partanna, 22), si svolgerà l’Assemblea dei medici siciliani aderenti allo sciopero. Sui tratta di una delle tante manifestazioni previste in tutta Italia.

Nel corso dei lavori dell’assemblea palermitana, i vertici dei sindacati Anaao Assomed e Cimo-Fesmed presenteranno un documento sulle criticità del sistema sanitario ospedaliero regionale. Interverranno, fra gli altri, il segretario regionale Anaao Assomed – Associazione medici dirigenti Antonino Palermo, il presidente regionale della Federazione Cimo-Fesmed (Federazione sindacale medici dirigenti) Riccardo Spampinato e il segretario regionale Cimo (Confederazione italiana medici ospedalieri) Giuseppe Bonsignore.