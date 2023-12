Risparmiare su Amazon? Scopri come…

Amazon è la prima compagnia di e-commerce nel mondo (esclusa la Cina dove è attivo il sito Alibaba) e ha sede a Seattle, nello stato di Washington.

Offre un servizio web di accesso al suo catalogo, oltre all’integrazione con migliaia di rivenditori. Amazon non è solo shopping: vende anche servizio di cloud (Amazon drive), il famoso Kindle ( il supporto digitale per leggere libri) e un servizio di film, sport e serie tv in Streaming (Amazon prime video).



Esistono molti siti in cui è possibile scovare codici sconto, promo sulle vendite di prodotti selezionati,e non solo, in base ai periodi dell’anno Amazon propone il Black Friday o il Cyber Monday.

Un modo semplice per ricevere le offerte giornaliere presente su Amazon senza doverle cercare autonomamente, potrebbe essere quello di unirsi a Kingsconti, ti basterà memorizzare il numero 353 330 86 54 in rubrica e inviare un WhatsApp con scritto Fatto.

Naturalmente è un servizio del tutto gratuito e senza vincoli, nel caso in cui non si avesse più voglia di ricevere i messaggi basterà inviare un messaggio con scritto STOP.

Utile vero?