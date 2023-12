Marsala prevista una segnaletica orizzontale e verticale per indicare come percorrere la pista ciclabile

Con riferimento alla nuova pista ciclabile urbana, l’Amministrazione comunale di Marsala con una nota diffusa dall’ufficio stampa, assicura che vigilerà sulla regolare esecuzione dei lavori. E ciò alla luce della richiesta variante finalizzata a garantire la sicurezza lungo il percorso: aspetto che non era stato del tutto curato nel precedente progetto.

La precisazione del Comune di Marsala giunge alla ripresa dei lavori della pista ciclabile urbana, lungo un percorso che comprende anche il tratto di curva in prossimità di Capo Boeo – dove insiste lo spartitraffico – e per il quale molti cittadini stanno segnalando il rischio di un eccessivo restringimento della carreggiata.

Proprio su questo punto, l’Amministrazione Grillo ha introdotto una variante rispetto al progetto originario, optando per un tratto misto che sarà percorso sia dagli automobilisti che dai ciclisti. Ad ulteriore chiarimento, gli Uffici tecnici specificano che “in quel tratto, la pista non presenta cordolo al fine di consentire la sicurezza del transito sia dei veicoli che delle bici”. I lavori, ancora in corso, prevedono altresì una segnaletica orizzontale e verticale atta ad indicare ad automobilisti e ciclisti come percorrere quel tratto in sicurezza.