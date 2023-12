Il Marsala Futsal si prende la vittoria coi denti contro Monreale

Al Palasport San Carlo termina 4 a 3 per gli azzurri

Era una partita decisiva da vincere per il Marsala Futsal 2012 e così è stata contro il Villaurea Monreale tra le mura amiche del Palasport San Carlo, vista la distanza di solo un punto in classifica. La gara era valida per l’ottava giornata di Campionato serie B di Calcio a 5 Girone H.

Non è mancata la sofferenza all’ultimo secondo, ma i 6 punti conquistati nelle due gare interne dagli azzurri portano la squadra a 14 punti nella parte alta della classifica.