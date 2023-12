Sospeso il rincaro delle tariffe per le tratte navali verso le isole minori

I governi nazionale e regionale si attivino per trovare al più presto una soluzione”. Lo dichiara il sindaco di Favignana – Isole Egadi Francesco Forgione commentando la notizia della sospensione dei rincari delle tariffe delle tratte navali da e per le isole minori.

La compagnia Siremar ha comunicato ieri sera la decisione di posticipare di dieci giorni l’entrata in vigore dei nuovi listini in attesa dell’avvio di un tavolo tecnico con le Istituzioni. “Esprimiamo apprezzamento per questa decisione”, dice Forgione. “Auspichiamo però che si utilizzi il tempo a disposizione per individuare una soluzione. Chiediamo di essere sentiti per fare valere le nostre ragioni. Ribadiamo che nessun aumento sarà tollerabile da parte delle nostre comunità”.