Marsala: ennesima rissa a Porta Mazara, è una costante

Ennesima rissa a Porta Mazara, nella centrale Piazza marsalese. Ormai, per i negozianti e i passanti impauriti è all’ordine del giorno, un ‘film’, di quelli veramente brutti, che si ripete un giorno sì e l’altro no.

Ancora una volta ad essere coinvolti in una lite sono ragazzi stranieri, nordafricani, in questo caso, che ieri intorno alle 19.30 hanno iniziato a darsele di santa ragione, a scappare di qua e di là col rischio di fare male qualcuno. Poi ancora lancio di bottiglie fino all’arrivo della Polizia che ne ha identificato qualcuno, allontanando invece gli altri a gran voce.

Non è rimasto ferito nessuno in particolare ma nella vita dietro gli scavi archeologici, peraltro molto buia, accade di tutto quotidianamente. E ieri non c’era nessuna pattuglia sul posto.