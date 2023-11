Mostra “Wolfang Huber. Un argentiere tedesco a Trapani” visite guidate al Pepoli

È approdata al Museo Regionale “Agostino Pepoli” di Trapani, dopo il grande successo di pubblico registrato ad Erice durante la stagione estiva, la mostra “Wolfgang Hüber. Un argentiere tedesco a Trapani (1764-1780)”, a cura di Lina Novara e Pietro Messana.

La mostra, realizzata in collaborazione con il MEMS “Museo di Erice La Montagna del Signore” – Diocesi di Trapani e con l’Associazione Amici del Museo Pepoli, intende far emergere dall’oblio la personalità artistica di Wolfgang Hüber, argentiere poco noto del Rococò tedesco, che, giunto a Trapani nella seconda metà del XVIII secolo, conferì una personalissima impronta germanica a quel gusto rocaille già affermatosi in Sicilia.

L’evento espositivo offre alla fruizione del pubblico ben 44 opere in argento della seconda metà del XVIII secolo, in larga parte inedite, alcune delle quali recanti il marchio del maestro tedesco, altre realizzate da argentieri trapanesi o palermitani con i quali l’artista interagì e rimarrà aperto al pubblico fino al 28 gennaio 2024.

L’arco temporale prescelto consente di intercettare in modo particolare il pubblico scolastico, per il quale sono in programma attività didattiche specificamente dedicate. A beneficio del grande pubblico tutti i mercoledì alle ore 16,00 il Museo offre un servizio di visite guidate, a cura di Alberto Monteleone, Angelica Accardo, Giovanna Fazio e Tommaso La Sala, senza alcuna maggiorazione del prezzo del biglietto. Si auspica la partecipazione della comunità locale, in modo particolare delle famiglie e dei giovani.

La mostra sarà visitabile nei seguenti orari: da martedì a sabato ore 9,00-18,00, con ultimo ingresso alle ore 17,00