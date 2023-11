Sold out per il concerto del pianista Mikhail Pletnev al Politeama di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Ancora un sold out per l’Orchestra Sinfonica Siciliana ieri pomeriggio al Teatro Politeama di Palermo. Sul palco il noto pianista russo Mikhail Pletnev che ha incantato la gremitissima platea con le sinfonie di Rachmaninov. Dieci minuti di applausi al termine del concerto.

“Quello di ieri è stato un concerto intimo e allo stesso tempo entusiasmante con una grande risposta di pubblico che ci gratifica per il lavoro svolto e che è rimasto incantato dalla forza e dall’intensità artistica dei professori di Orchestra”, afferma il sovrintendente della Foss Andrea Peria Giaconia.

“Intanto prosegue spedita la campagna abbonamenti e gli eventi del concerto di Natale e di Capodanno”, fanno sapere dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.

– foto Peria –

(ITALPRESS).