Marsala, riapre al pubblico lo Stadio Municipale

Dopo una lunga attesa, i tifosi lilibetani possono finalmente prepararsi a tornare allo Stadio Municipale. La Questura di Trapani ha infatti dato l’ok alla riapertura al pubblico del “Nino Lombardo Angotta”, autorizzando una capienza di 5000 spettatori (non si potrà ancora accedere alla curva). Questa domenica il Marsala sarà impegnato in trasferta, nel decimo turno del campionato di Promozione (Girone A) che lo vedrà impegnato contro l’Iccarense. Dalla prossima giornata di campionato, potranno finalmente riaprirsi i cancelli d’ingresso ai sostenitori azzurri, così come alle tifoserie ospiti (il 3 dicembre è attesa l’Empedoclina).

L’ultima partita aperta al pubblico del Marsala allo Stadio Municipale risale al febbraio 2020. Poi ci fu la chiusura per la pandemia e, successivamente, l’impianto venne dichiarato inagibile.