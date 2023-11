Vinales da record a Valencia, Bagnaia costretto al Q1

VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Maverick Vinales (Aprilia) ha siglato il primo tempo al termine della practice di MotoGP del Gp di Valencia, ultima tappa del Mondiale 2023 della classe regina: il crono dello spagnolo è di 1’29″142, disintegrato il precedente record di Lorenzo del 2016 (1’29″401). Secondo crono per lo spagnolo Jorge Martin (+0″147, Ducati Prima Pramac); terzo, invece, il francese Johann Zarco (+0″154, Ducati Prima Pramac). Quarto Fabio Di Giannantonio (+0″253, Ducati Gresini), quinto Marco Bezzecchi (+0″254, Ducati Team Mooney). Nell’ordine, completano la top ten Brad Binder (Ktm), Marc Marquez (Honda), Raul Fernandez (Aprilia), Jack Miller (Ktm), Aleix Espargaro (Aprilia). Clamorosamente fuori dalle prime dieci posizioni che assegnano un posto diretto in Q2 Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo), in difficoltà nel trovare il giusto feeling. La sessione è stata anche interrotta a causa della caduta di Jack Miller (Ktm), che ha provocato l’esibizione della bandiera rossa: la moto dell’australiano ha lasciato una serie di detriti di carbonio in pista.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).