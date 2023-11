L’Asp di Trapani contro la violenza sulle donne, nasce “L’Angolo di Marisa”

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani aderisce alla Settimana dedicata alle donne vittime di violenza, promossa dalla Fondazione Onda negli ospedali italiani col Bollino Rosa dal 22 al 28 novembre 2023, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre.

In particolare, martedì 28 novembre, in collaborazione con le Unità operative Ostetricia e Ginecologia e Psicologia ospedaliera dell’ospedale S. Antonio Abate, sarà inaugurato “ L’Angolo di Marisa”, un ambiente dedicato a Marisa Leo, la donna 39enne di Salem, uccisa lo scorso 6 ottobre dal suo ex compagno nella periferia tra i comuni di Marsala e Mazara del Vallo.

Lo spazio espositivo è realizzato nella hall del presidio ospedaliero con pannelli informativi multilingue per avvicinare le donne alla rete dei servizi antiviolenza e per sensibilizzare la coscienza civile cittadina, con l’obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e partecipare a percorsi di accoglienza protetta, progetti di continuità assistenziale e di sostegno.

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà nella hall dell’ospedale S. Antonio Abate, martedì 28 novembre 2023 alle 9.