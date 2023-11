Torna la pioggia in Sicilia: allerta gialla su tutta l’isola

Arriva la pioggia in tutta la Sicilia. Il tempo incerto di questi giorni sta per lasciare spazio alle attese precipitazioni, che interesseranno l’intera regione. Dal bollettino della Protezione Civile Siciliana per la giornata di mercoledì 22 novembre si evince che le piogge saranno da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori centro-orientali. Alle precipitazioni si accompagnerà anche una diminuzione delle temperature massime, finora al di sopra della media stagionale. Venti e mari dovrebbero comunque mantenersi calmi.