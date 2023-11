A Paceco al via interventi in diverse palazzine popolari

È stata formalizzata a Paceco, dall’Amministrazione comunale e dall’ufficio tecnico dell’Istituto autonomo case popolari di Trapani, la consegna dei lavori di efficientamento energetico in diverse palazzine di via Raimondo Palermo, nel quartiere Peep. È l’avvio della fase esecutiva, da parte dell’IACP, della realizzazione dei progetti del PNRR per un importo complessivo di 36 milioni di euro.

Il sindaco Aldo Grammatico e l’assessore Salvatore Castelli, hanno incontrato l’architetto Francesca D’Amico, l’ingegnere Piero Passalacqua (direttore dei lavori) e il geometra Matteo Campora (responsabile unico del procedimento) insieme alla ditta di Favara che eseguirà gli interventi di efficientamento energetico (involucro edilizio, infissi, copertura e impianto elettrico).

In occasione dell’incontro, l’Amministrazione Grammatico ha sollecitato, tramite i tecnici dello IACP, interventi di manutenzione straordinaria nel quartiere Sciarotta, dietro la scuola elementare Giovanni XXIII, dove si trovano alcune palazzine in pessime condizioni di proprietà della Regione.